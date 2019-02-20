Новатэк представил нейтральную отчетность по МСФО за IV квартал 2018 г. - ИК "Велес Капитал"

Финансовые результаты Новатэка совпали с ожиданиями рынка по всем ключевым финансовым показателям, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В отчетном периоде компания увеличила выручку относительно предыдущего квартала на 8% к/к до 237 млрд руб. благодаря сезонному росту продаж газа на внутреннем рынке и росту объема реализации СПГ благодаря запуску III линии Ямал СПГ.

EBITDA компании сократилась на 11% к/к до 63 млрд руб. из-за снижения цен на жидкие углеводороды на фоне роста экспортных пошлин. Чистая прибыль снизилась на 7% к/к до 43 млрд руб. из-за падения операционной прибыли.

Свободный денежный поток Новатэка по итогам 2018 г. снизился на 19% г/г до 122 млрд руб. из-за роста капитальных затрат в 3 раза в следствие начала в 2018 г. активного инвестиционного цикла в рамках проекта Арктик СПГ 2, начала строительства инфраструктуры для будущих СПГ проектов, а также роста инвестиций в действующие и перспективные месторождения.

"Нормализованная чистая прибыль по итогам 2018 г. составила 233 млрд руб. (+49% г/г). Так как компания направляет на дивиденды 30% от этого показателя, то они должны составить 23,2 руб. на акцию по итогам всего 2018 г. Компания уже заплатила за I полугодие 9,25 руб. на акцию, поэтому за II полугодие дивиденды должны составить 13,9 руб. на акцию, что соответствует полугодовой доходности на уровне 1,2%. В целом мы считаем отчетность компании за IV квартал и 2018 г. нейтральной: квартальные результаты совпали с ожиданиями рынка, отразив ухудшение конъюнктуры. Взлет доходов по итогам всего года (EBITDA + 62% г/г) также не является сюрпризом благодаря росту продаж сжиженного газа Ямал СПГ, что нашло отражение в росте котировок акций свыше 60% по итогам 2018 г.", - указывает эксперт ИК "Велес Капитал".