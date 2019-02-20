Государственное стимулирование приводит к росту кредитования в китайской экономике - Julius Baer

Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до рекордных 3,2 трлн юаней (1,1 трлн в декабре), а сумма новых корпоративных кредитов составила 2,6 трлн юаней (467 млрд в декабре), констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео.

"На сильной динамике отразились недавние меры властей по поддержке кредитования частного корпоративного сектора, - указывает эксперт. - Тогда как объем средне- и долгосрочных займов компаниям вырос до 1,4 трлн юаней (198 млрд в декабре), сумма краткосрочных займов и дисконтированных долговых бумаг составила 1,1 трлн юаней, в которые, вероятно, вошла значительная доля кредитов, полностью обеспеченных наличными средствами. Эти инструменты не предоставляют реального финансирования корпорациям, то есть реальный рост кредитования на самом деле мог быть ниже. Мы отмечаем увеличение объема долгосрочных займов в условиях более продолжительной оценки рисков и одобрения подобного финансирования".

Тем временем, выпуск корпоративных облигаций значительно вырос в январе на фоне улучшения рыночных настроений и составил 499 млрд юаней (+33% к предыдущему месяцу и +308% к аналогичному периоду прошлого года). При этом основную долю нового долга составляют облигации с рейтингом ААА. Чистый объем финансирования новыми специальными облигациями местных властей подскочил до 109 млрд юаней в преддверии предварительного одобрения квоты в 1,39 трлн юаней в рамках нового бюджета страны, который должен быть принят уже в марте. Прирост относящегося к теневому банковскому сектору кредитования продолжил замедляться и составил 10,1% в годовом выражении.

"Январская статистика по сектору кредитования традиционно является сильной благодаря сезонным факторам. Однако в этом году можно говорить о дополнительном позитивном влиянии государственных мер поддержки. Статистика указывает на ускорение динамики в корпоративном секторе и среди региональных властей. Если это так, то рост показателей по сектору окажется неустойчивым. По нашим оценкам, стимулирование сектора со стороны китайских властей продолжится, а основное внимание будет направлено на повышение доступности кредитов для компаний частного сектора", - резюмирует Магдален Тео.