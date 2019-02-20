.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Государственное стимулирование приводит к росту кредитования в китайской экономике - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 февраля 2019 года 15:43
Государственное стимулирование приводит к росту кредитования в китайской экономике - Julius Baer
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до рекордных 3,2 трлн юаней (1,1 трлн в декабре), а сумма новых корпоративных кредитов составила 2,6 трлн юаней (467 млрд в декабре), констатирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. "На сильной динамике отразились недавние меры властей по поддержке кредитования частного корпоративного сектора, - указывает эксперт. - Тогда как объем средне- и долгосрочных займов компаниям вырос до 1,4 трлн юаней (198 млрд в декабре), сумма краткосрочных займов и дисконтированных долговых бумаг составила 1,1 трлн юаней, в которые, вероятно, вошла значительная доля кредитов, полностью обеспеченных наличными средствами. Эти инструменты не предоставляют реального финансирования корпорациям, то есть реальный рост кредитования на самом деле мог быть ниже. Мы отмечаем увеличение объема долгосрочных займов в условиях более продолжительной оценки рисков и одобрения подобного финансирования". Тем временем, выпуск корпоративных облигаций значительно вырос в январе на фоне улучшения рыночных настроений и составил 499 млрд юаней (+33% к предыдущему месяцу и +308% к аналогичному периоду прошлого года). При этом основную долю нового долга составляют облигации с рейтингом ААА. Чистый объем финансирования новыми специальными облигациями местных властей подскочил до 109 млрд юаней в преддверии предварительного одобрения квоты в 1,39 трлн юаней в рамках нового бюджета страны, который должен быть принят уже в марте. Прирост относящегося к теневому банковскому сектору кредитования продолжил замедляться и составил 10,1% в годовом выражении. "Январская статистика по сектору кредитования традиционно является сильной благодаря сезонным факторам. Однако в этом году можно говорить о дополнительном позитивном влиянии государственных мер поддержки. Статистика указывает на ускорение динамики в корпоративном секторе и среди региональных властей. Если это так, то рост показателей по сектору окажется неустойчивым. По нашим оценкам, стимулирование сектора со стороны китайских властей продолжится, а основное внимание будет направлено на повышение доступности кредитов для компаний частного сектора", - резюмирует Магдален Тео.
.
20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:08
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:46
"После бурного роста в конце прошлой недели цены нефти "взяли паузу". На графике Brent рисуется отчетливая "полка" цен чуть выше 66 долларов за баррель. Кто-то поспешит заключить, что это от паузы в переговорном процессе между США и Китаем. Но скорее происходит переосмысление произошедшего... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:26
"Спрос на золото в Азии после празднования Нового года остается низким в связи с растущими ценами. Премии на поставку золота в Китае понизились до $7/10 за унцию. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,5/0,8 за унцию и $0,5/1,3 за унцию соответственно. Золото в Токио... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:44
"Нефтяные цены не демонстрируют выраженной динамики в ходе утренних торгов среды. Контракты Brent незначительно снижаются в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за последние 3 месяца на старте недели, текущий уровень - $66,4/bbl (-0,1%). WTI прибавляет 0,1% ($56,2/bbl). Участники... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:02
Во вторник цены на нефть консолидировались на прежних уровнях. Котировки Brent торгуются около $66,5 за баррель и имеют потенциал роста до $68-69 при появлении драйверов роста. Сорт WTI традиционно отстает от Brent, но спред немного сузился и держится в районе $10, констатирует эксперт по... читать дальше
.20 февраля 2019 года 10:21
"Котировки Brent стабильны на фоне уменьшения мирового предложения нефти. Сокращение добычи в странах ОПЕК+, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, возможные перебои в поставках из Ливии и Нигерии на фоне нестабильной политической ситуации в этих странах могут привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.20 февраля 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "зеленой зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растут в среду. Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.