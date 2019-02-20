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20 февраля 2019 года 15:08
Рубль заимствует позитив у Азии - FxPro
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78, EURRUB опустилась сегодня до 74.68 с 75.70, отметки конца прошлой недели. Рублю помогают расти фондовые рынки Азии, где отмечается обновление локальных максимумов. Кроме того, не стоит списывать со счетов рост золота. Это хороший индикатор инвесторского спроса. В разгар страхов вокруг торговых войн оно падало с уровня с 1350 - ниже 1180 долларов за унцию. В сентябре мы увидели разворот к росту, и он усилился с прошлой недели. В данном случае, не стоит сосредотачиваться на вялости нефти. Ее сдерживают данные о росте добычи в США на фоне замедления экономики. Ключевые рынки, судя по всему, взяли паузу в ожидании публикации протоколов FOMC, но это не мешает рублю продвигаться далее. Как мы это уже часто наблюдали, рубль долго запрягает, перенимая позитив зарубежных площадок с большим опозданием. Однако у него потом находятся силы, чтобы по инерции сохранять свой рост даже когда ключевые рынки явно буксуют. Кроме того, поддержку российской валюте оказывают позитивные настроения на азиатских рынках, спрос на сырье в которых очень важен для отечественной экономики".
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20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:43
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:46
"После бурного роста в конце прошлой недели цены нефти "взяли паузу". На графике Brent рисуется отчетливая "полка" цен чуть выше 66 долларов за баррель. Кто-то поспешит заключить, что это от паузы в переговорном процессе между США и Китаем. Но скорее происходит переосмысление произошедшего... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:26
"Спрос на золото в Азии после празднования Нового года остается низким в связи с растущими ценами. Премии на поставку золота в Китае понизились до $7/10 за унцию. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,5/0,8 за унцию и $0,5/1,3 за унцию соответственно. Золото в Токио... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:44
"Нефтяные цены не демонстрируют выраженной динамики в ходе утренних торгов среды. Контракты Brent незначительно снижаются в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за последние 3 месяца на старте недели, текущий уровень - $66,4/bbl (-0,1%). WTI прибавляет 0,1% ($56,2/bbl). Участники... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:02
Во вторник цены на нефть консолидировались на прежних уровнях. Котировки Brent торгуются около $66,5 за баррель и имеют потенциал роста до $68-69 при появлении драйверов роста. Сорт WTI традиционно отстает от Brent, но спред немного сузился и держится в районе $10, констатирует эксперт по... читать дальше
.20 февраля 2019 года 10:21
"Котировки Brent стабильны на фоне уменьшения мирового предложения нефти. Сокращение добычи в странах ОПЕК+, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, возможные перебои в поставках из Ливии и Нигерии на фоне нестабильной политической ситуации в этих странах могут привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.20 февраля 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "зеленой зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растут в среду. Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. читать дальше
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