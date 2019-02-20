Рубль заимствует позитив у Азии - FxPro

"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78, EURRUB опустилась сегодня до 74.68 с 75.70, отметки конца прошлой недели. Рублю помогают расти фондовые рынки Азии, где отмечается обновление локальных максимумов. Кроме того, не стоит списывать со счетов рост золота. Это хороший индикатор инвесторского спроса. В разгар страхов вокруг торговых войн оно падало с уровня с 1350 - ниже 1180 долларов за унцию. В сентябре мы увидели разворот к росту, и он усилился с прошлой недели. В данном случае, не стоит сосредотачиваться на вялости нефти. Ее сдерживают данные о росте добычи в США на фоне замедления экономики. Ключевые рынки, судя по всему, взяли паузу в ожидании публикации протоколов FOMC, но это не мешает рублю продвигаться далее. Как мы это уже часто наблюдали, рубль долго запрягает, перенимая позитив зарубежных площадок с большим опозданием. Однако у него потом находятся силы, чтобы по инерции сохранять свой рост даже когда ключевые рынки явно буксуют. Кроме того, поддержку российской валюте оказывают позитивные настроения на азиатских рынках, спрос на сырье в которых очень важен для отечественной экономики".