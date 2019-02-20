Рубль готов к распродаже - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 75 копеек, евро торгуется на отметки 74 рублей 60 копеек. Индекс ММВБ располагается в районе 2475 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть выше 66 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap вырос до $4000. Рубль, после падения на прошедшей неделе, чувствует себя очень уверенно. Тема санкций отошла на второй план, а котировки черного золота возобновили рост. Это основные причины укрепления рубля против доллара и евро. Помимо этого, во вторник американская валюта снижалась на международном валютном рынке форекс. Это стало еще одним фактором роста отечественной валюты. Но готовность рубля к распродаже сохраняется. Мы по-прежнему считаем диапазон от 65 до 66 рублей за доллар хорошим диапазоном для покупок. Ожидаем смещения торговли в диапазон от 67 до 68 рублей в среднесрочной перспективе", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.