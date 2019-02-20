Золото дорожает на прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем - Julius Baer

"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более чем на 1% и достигли 1 340 долл. США за унцию. Драгоценный металл в первую очередь рассматривается как защитный актив и сильно зависит от развивающихся стран, которые обеспечивают более половины совокупного мирового спроса. Улучшение экономической ситуации в них и укрепление местных валют к доллару США являются позитивными факторами для спроса на золото. Это особенно актуально для Китая, чьи потребители в последние годы были обеспокоены динамикой роста национального хозяйства и сокращали спрос на драгметалл. Улучшение торговых отношений с Соединенными Штатами позволит поднять настроения, что поднимет покупки золота на внутреннем рынке".

Эксперт Julius Baer по-прежнему считает, что долгосрочный рост котировок металла продолжится, хотя в краткосрочной перспективе возможна коррекция рынка на фоне сильной динамики в последнее время. Начальный этап долгосрочного восстановления цен, характеризующийся нормализацией настроений в секторе, скорее всего, уже завершился. Второй этап, совпадающий со снижением курса американской валюты, должен наступить позднее в текущем году, полагает Карстен Менке. Восстановление спроса на активы "тихой гавани" на фоне роста рисков торможения мировой экономики в начале следующего десятилетия станет третьим этапом периода роста. Он может оказаться более продолжительным, чем ожидалось ранее, если китайские инвесторы вернутся на рынок золота, что станет заметным стимулом роста котировок.

"Золото дорожает на новостях о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Ослабление напряженности в торговых отношениях двух стран улучшит настроения китайских потребителей и окажет поддержку рынку драгметалла", - резюмирует эксперт Julius Baer.