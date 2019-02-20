Нефть "взяла небольшую паузу" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"После бурного роста в конце прошлой недели цены нефти "взяли паузу". На графике Brent рисуется отчетливая "полка" цен чуть выше 66 долларов за баррель. Кто-то поспешит заключить, что это от паузы в переговорном процессе между США и Китаем. Но скорее происходит переосмысление произошедшего сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии, которая после "брутального прикрытия вентиля" на стыке года дополнительно порадовала нефтяных "быков" дополнительным снижением добычи в связи с аварией на крупнейшем морском месторождении. По вопросу аварийных сокращений добычи рынки ждут новых сообщений или оценок о перспективах преодоления возникших проблем, а также того в какой мере СА сможет компенсировать выбывающие объемы поставками с других месторождений. Самым интересным будет узнать усредненные объемы добычи нефти Саудовской Аравии по итогам февраля. Заявленные прогнозы министра энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалиха о сокращении добычи нефти до 9,8 Мб/д (и экспорта до 6,9 Мб/д) могут быть перевыполнены. В итоговые данные по добыче стран ОПЕК в феврале будет добавлять остроты и Венесуэла. С наступлением весны будет расти актуальность ожиданий новых поворотов поведения США в отношении Ирана. В конце прошлого года введенные с ноября санкции уже привели к снижению добычи. Правда, в феврале уже обращают внимание на подрастание добычи. Может быть, увеличивают закупки покупатели, получившие на 6 месяцев исключения из нефтяных санкций, а может быть, начинают действовать придуманные обходные пути поставок и преодоления санкций. Дальнейшая динамика добычи нефти в Иране будет зависеть от степени готовности разных стран покупать иранскую нефть вопреки желаниям США и от изменения баланса желания ужесточать санкции со стороны США и возможностей их преодоления со стороны покупателей. Из других стран ОПЕК существенную интригу будет составлять ситуация в Нигерии, которая перенесла с 16 на 23 февраля дату проведения президентских выборов. Такое решение уже вызвало недовольство у многих нигерийцев. Повстанцы угрожают начать новую волну атак на объекты нефтяной инфраструктуры, если действующий президент останется у власти. В случае возникновения столкновений под угрозу может быть поставлена добыча до 1 Мб/д. Так что с поставками нефти от ОПЕК+ остается много вопросов. Есть они и по отношению к нам. Страны ОПЕК опасаются, что вместо заявленного снижения Россия покажет рост добычи. Относительно одного можно быть спокойным - цены нефти постепенно смогут интегрировать в себя все происходящие процессы вместе с новыми ожиданиями и опасениями", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских.