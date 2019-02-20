Спрос на золото остается низким - "Открытие Брокер"

"Спрос на золото в Азии после празднования Нового года остается низким в связи с растущими ценами. Премии на поставку золота в Китае понизились до $7/10 за унцию. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,5/0,8 за унцию и $0,5/1,3 за унцию соответственно. Золото в Токио торговалось с дисконтом в размере $0,5 за унцию, спрос неактивен. В Индии спрос упал в связи с ростом внутренних цен, но розничные потребители могут возобновить закупки в связи с приближением свадебного сезона. Дисконты на поставку золота в Индии составили $5 за унцию. Рост внутренних цен за последние 6 месяцев составил более 13%, что приводит к росту продаж ювелирных изделий на вторичном рынке. По данным Минфина РФ, производство золота в 2018 г. в стране составило 314,42 т химически чистого металла, что на 2,5% больше, чем в 2017 г. По данным статистического бюро ЮАР, производство золота в декабре 2018 г. снизилось на 31% в годовом выражении против падения на 13,5% в ноябре 2018 г. Рынок золота на прошедшей неделе снижался до уровня $1308, от которого продолжил расти к уровню $1332. Проход вверх сильного уровня сопротивления $1330 открыл возможность роста к уровню $1350", - отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.