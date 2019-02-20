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20 февраля 2019 года 13:00
Sberbank CIB повысил рейтинг GDR Северстали до "покупать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) была повышена до "покупать". Между тем для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), а также для акций Evraz была подтверждена рекомендация "держать". "Проводимые в Китае реформы металлургической отрасли, влияющие на объем предложения, перешли от этапа сокращения производственных мощностей к этапу повышения их качества. Как следствие, теперь основное внимание инвесторов, по всей видимости, направлено не столько на ситуацию, складывающуюся вокруг предложения, сколько на факторы, определяющие динамику спроса, а именно: на меры по стимулированию китайского экономического роста и на ход торговых переговоров между США и КНР. Между тем дать оценку этим факторам труднее", - говорится в обзоре. В нем отмечается, что катастрофа на шахте компании Vale и резкое подорожание железной руды оказали умеренную поддержку ценам на сталь. Как ожидают аналитики, в 2019 году цены на железную руду останутся сравнительно высокими. При этом, исходя из допущения, что серьезной коррекции на рынке коксующегося угля не произойдет, они прогнозируют повышение цен на сталь в текущем году еще на $20-30 на тонну. "В этих обстоятельствах "Северсталь" является самой привлекательной в секторе, на наш взгляд. "Северсталь" - единственная сталелитейная компания России, которая обеспечена железной рудой более чем на 100%. Наш прогноз по EBITDA "Северстали" на 2019 год на 16% превышает консенсус-оценку. Мы прогнозируем дивидендную доходность за 2019 год на уровне 12,5% и не исключаем превышение указанной отметки в том случае, если цены на железную руду и сталь вырастут сильнее, чем мы ожидаем", - пишут аналитики. По мнению экспертов Sberbank Investment Research, Evraz в этом году может преподнести приятный сюрприз в части EBITDA и свободного денежного потока в связи с высокой степенью вертикальной интеграции и присутствием на рынке ванадия. "Более того, акции Evraz котируются с привлекательной доходностью свободного денежного потока (15%). Вместе с тем возможная сделка по покупке угольной компании "Сибуглемет" создает неопределенность вокруг дивидендов и долговой нагрузки. В результате мы решили оставить рекомендацию "держать" для акций Evraz", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США): Прогнозная цена Северсталь - 19,5 (текущая цена - 15,2), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НЛМК - 25,5 (текущая цена - 23,5), рекомендация - держать; Прогнозная цена ММК - 9,7 (текущая цена - 8,4), рекомендация - держать; Прогнозная цена Evraz (цена в фунтах стерлингов) - 7,9 (текущая цена - 6,9), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК, Северсталь, ММК, Evraz
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