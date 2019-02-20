По-прежнему не считаем ОФЗ интересными для покупки - Райффайзенбанк

"Сегодня Минфин решил предложить классические 3-летние ОФЗ 26209 (YTM 8,06%) и 8-летние ОФЗ 26226 (YTM 8,35% по последним сделкам вчера) в относительно новом безлимитном формате (объем размещения определяется ведомством по факту собранных заявок и ограничен лишь доступным остатком к размещению). Напомним, что на прошлой неделе на аукционах наблюдался сильный контраст: 5-летние бумаги были размещены в объеме 38 млрд руб. (при спросе 54 млрд руб.), в то время как 10-летние бумаги удалось продать лишь на 3,9 млрд руб. (хотя спрос был также высоким 31 млрд руб.). При этом ведомству пришлось предоставить некоторую премию к доходностям вторичного рынка (5-7 б.п.). По нашему мнению, отсутствие интереса к длинным бумагам свидетельствует о наличии негативных ожиданий у участников рынка (как по санкциям на госдолг, в текущих условиях вероятность их введения повышается, так и по траектории ключевой ставки). Как следствие, большой объем размещения 5-летних бумаг при относительно низкой премии, вероятно, обусловлен появлением какого-то специфического спроса. Подобный спрос мог быть и в январе (по данным ЦБ РФ, нетто-покупка ОФЗ нерезидентами составила 64 млрд руб.), и он был также неравномерным, о чем свидетельствует слабый спрос на некоторых аукционах, а это может указывать на узкий круг покупателей-нерезидентов. Судя по росту доходностей ОФЗ в феврале, этот спрос или сократился, или был нивелирован продажами со стороны других участников. Несмотря на некоторую стабильность курса рубля (возле 66 руб./долл.), за прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ сдвинулись вверх (доходность доразмещенных выпусков поднялась на 8-10 б.п.), пока факторы указывают на движение доходностей к уровням декабря прошлого года. Мы по-прежнему не считаем ОФЗ интересными для покупки в свете низкой премии к депозитной ставке ЦБ РФ, возможного введения санкций и предстоящего в ближайшие месяцы ослабления рубля. Помимо классических выпусков Минфин предлагает и инфляционные 9-летние бумаги ОФЗ 52002 в номинальном объеме 5 млрд руб., однако эти выпуски не компенсируют в полной мере валютный риск (даже на длинном горизонте инвестирования) из-за низкого эффекта переноса ослабления рубля на потребительскую инфляцию", - комментируют ситуацию аналитики Райффайзенбанка.