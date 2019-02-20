Сохранение общего достаточно позитивного внешнего фона и аппетита к рисковым активам позволит рублю остаться у текущих уровней - "Нордеа Банк"

"Рубль незначительно снизился в основных валютных парах на старте торгов среды. Однако сохранение общего достаточно позитивного внешнего фона и аппетита к рисковым активам позволит российской валюте оставаться в районе текущих уровней. Кроме того, на стороне рубля продолжают выступать фактор налоговых платежей и достаточно комфортный уровень нефтяных цен. Сегодня определенным дополнительным фактором поддержки для рубля может выступить размещение ОФЗ. Также стоит отметить, что сегодня президент РФ выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию, что может локально повысить активность на рынке, однако итоговой заметной реакции российской валюты на выступление президента вряд ли стоит ожидать. Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB выступят отметки 65,5-66,2", - указывают аналитики "Нордеа Банка".