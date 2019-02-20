Sberbank CIB повысил рейтинг GDR Северстали до "покупать" после переоценки сектора

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний стального сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки рекомендация для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF) была повышена до "покупать".

Между тем для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), а также для акций Evraz была подтверждена рекомендация "держать".