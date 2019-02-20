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20 февраля 2019 года 11:23
Рубль фокусируется на нефти, постепенно забывая о санкциях - БКС
"Пара USD/RUB ушла вчера под круглую отметку 66, однако осталась в прежнем диапазоне 67-65,5. С учетом скрытых рисков, я считаю выход вниз из диапазона неоправданным. Поэтому проколы отметки 65,5 вниз можно использовать для защитных покупок валюты. Для прохода отметки 67 нужно что-то большее, чем просто угрозы санкциями. Индекс доллара вчера значительно просел, однако большая часть падения вызвана резким ростом фунта. Без учета его влияния падение индекса было бы умеренным. Валюты EM также демонстрировали плавное укрепление, рубль вместе с юанем можно считать лидерами роста. Сегодня событием дня станет публикация протоколов ФРС, которое может сопровождаться повышенной волатильностью. После его выхода рынок может скорректировать свой взгляд на готовность ФРС завершить ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем. Индекс RGBI вчера оказался под давлением на фоне слабого спроса на риск в первой половине дня. Барометром настроений на долговом рынке станут сегодняшние аукционы Минфина (первые после анонсирования новых санкций). Величина спроса покажет, насколько рынок оправился от шока", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.
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20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:43
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:08
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:46
"После бурного роста в конце прошлой недели цены нефти "взяли паузу". На графике Brent рисуется отчетливая "полка" цен чуть выше 66 долларов за баррель. Кто-то поспешит заключить, что это от паузы в переговорном процессе между США и Китаем. Но скорее происходит переосмысление произошедшего... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:26
"Спрос на золото в Азии после празднования Нового года остается низким в связи с растущими ценами. Премии на поставку золота в Китае понизились до $7/10 за унцию. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,5/0,8 за унцию и $0,5/1,3 за унцию соответственно. Золото в Токио... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:44
"Нефтяные цены не демонстрируют выраженной динамики в ходе утренних торгов среды. Контракты Brent незначительно снижаются в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за последние 3 месяца на старте недели, текущий уровень - $66,4/bbl (-0,1%). WTI прибавляет 0,1% ($56,2/bbl). Участники... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:02
Во вторник цены на нефть консолидировались на прежних уровнях. Котировки Brent торгуются около $66,5 за баррель и имеют потенциал роста до $68-69 при появлении драйверов роста. Сорт WTI традиционно отстает от Brent, но спред немного сузился и держится в районе $10, констатирует эксперт по... читать дальше
.20 февраля 2019 года 10:21
"Котировки Brent стабильны на фоне уменьшения мирового предложения нефти. Сокращение добычи в странах ОПЕК+, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, возможные перебои в поставках из Ливии и Нигерии на фоне нестабильной политической ситуации в этих странах могут привести к снижению запасов нефти... читать дальше
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