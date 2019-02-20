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20 февраля 2019 года 11:02
Котировки Brent имеют потенциал роста до $68-69 при появлении соответствующих драйверов - БКС
Во вторник цены на нефть консолидировались на прежних уровнях. Котировки Brent торгуются около $66,5 за баррель и имеют потенциал роста до $68-69 при появлении драйверов роста. Сорт WTI традиционно отстает от Brent, но спред немного сузился и держится в районе $10, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Позитивные ожидания на рынке поддерживаются эффективностью сделки ОПЕК+, заключенной в декабре 2018 г. В рамках соглашения 15 стран ОПЕК и 10 стран, не входящих в ОПЕК, обязались снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) с целью убрать с рынка избыток предложения и стабилизировать нефтяные цены на более высоком уровне. По итогам января страны ОПЕК исполнили свои обязательства на 86%. При этом Саудовская Аравия намерена продолжить сокращение добычи и экспорта. Квота королевства может быть перевыполнена на 0,5 млн б/с. Еще одним фактором, который может поддержать рост цен, являются санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Срок исключений из санкций для импортеров иранской нефти истекает в мае. При этом по итогам января 2019 г. экспорт нефти из исламской республики, несмотря на санкции, оказался выше ожиданий многих аналитиков и составил 1,25 млн б/с, согласно данным отслеживания судов Reuters. Новости о сохранении экспорта из Ирана выступили сдерживающим фактором для цен на Brent во вторник. Другим фактором, несущим в себе значительные негативные риски для нефтяных цен, является устойчивый рост добычи в США. Во вторник был опубликован очередной ежемесячный отчет Управления энергетической информации США (EIA) по буровой активности в стране, который указывает на сохранения высоких темпов роста отрасли. Согласно данным EIA, добыча нефти на основных сланцевых месторождениях США в марте вырастет на 84 тыс. б/с по отношению к уровню февраля и составит рекордные 8,4 млн б/с. Наибольший прирост традиционно ожидается в районе бассейна Permian (+43 тыс. б/с), где сейчас добывается около 3,98 млн б/с. Февральский прогноз по добыче также был пересмотрен в сторону повышения с 8,18 млн б/с до 8,31 млн б/с по сравнению с январским прогнозом. Кроме того, в отчете EIA предполагается, что добыча природного газа в США в следующем месяце увеличится почти на 858 млрд кубических футов в сутки, до 77,97 млрд. EIA прогнозирует рост добычи газа на всех крупных сланцевых участках в США. Согласно оценкам EIA, отдача от каждой новой пробуренной скважины в марте незначительно вырастет. В следующем месяце ожидается в среднем 661 б/с со скважины, что на 5 б/с выше февральского показателя. Февральские показатели отдачи оказались пересмотрены в сторону повышения с 632 б/с до 656 б/с по сравнению с январским прогнозом. Продолжает устойчиво расти число пробуренных, но незаконченных скважин в США (DUC). В январе их количество выросло на 207 ед. и достигло 8 798 ед. (+2,4%). Это создает определенный запас прочности в плане уверенности по поводу дальнейшего стабильно высокого объема производства на сланцевых месторождениях США. Из-за выходного на рынках США в понедельник публикация данных по запасам в США от API перенесена на завтра в 0:30 мск. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,23% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, отмечает специалист "БКС Брокер".
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20 февраля 2019 года 18:45
"В среду российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в первые дни недели, чему способствовал некоторый позитив с внешних площадок. Так в течение дня нефть марки Brent предпринимала попытки уйти ниже 66 долларов за баррель, однако к вечеру смогла отыграть эту отметку. В Европе... читать дальше
.20 февраля 2019 года 16:50
Согласно вчерашнему сообщению Bloomberg, США и Китай могут договориться о поддержании стабильности юаня в рамках предстоящей торговой сделки, поскольку США не заинтересованы в девальвации Китаем собственной валюты в целях компенсации последствий введения тарифов, отмечает главный валютный стратег... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:43
Суммарный объем социального финансирования в Китае (total social financing) в январе 2019 года превзошел рыночные ожидания и составил 4,6 млрд юаней после 1,6 млрд юаней в предыдущем месяце. Годовой прирост показателя составил 10,4% (+9,8% в декабре 2018 года). Объем новых кредитов подскочил до... читать дальше
.20 февраля 2019 года 15:08
"Рост нефти и фондовых рынков забуксовал в начале недели, однако российская валюта потихоньку отвоевывает позиции, потерянные на прошлой неделе, - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB подскакивала к 67.16 на прошлой неделе, а в среду в середине дня торгуется по 65.78,... читать дальше
.20 февраля 2019 года 14:47
"Сектор сырьевых товаров во вторник получил поддержку благодаря росту рыночных настроений на фоне позитивной динамики торговых переговоров между США и Китаем и ослабления американского доллара, - отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Котировки золота выросли более... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:46
"После бурного роста в конце прошлой недели цены нефти "взяли паузу". На графике Brent рисуется отчетливая "полка" цен чуть выше 66 долларов за баррель. Кто-то поспешит заключить, что это от паузы в переговорном процессе между США и Китаем. Но скорее происходит переосмысление произошедшего... читать дальше
.20 февраля 2019 года 13:26
"Спрос на золото в Азии после празднования Нового года остается низким в связи с растущими ценами. Премии на поставку золота в Китае понизились до $7/10 за унцию. Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,5/0,8 за унцию и $0,5/1,3 за унцию соответственно. Золото в Токио... читать дальше
.20 февраля 2019 года 11:44
"Нефтяные цены не демонстрируют выраженной динамики в ходе утренних торгов среды. Контракты Brent незначительно снижаются в рамках коррекции после достижения максимальных отметок за последние 3 месяца на старте недели, текущий уровень - $66,4/bbl (-0,1%). WTI прибавляет 0,1% ($56,2/bbl). Участники... читать дальше
.20 февраля 2019 года 10:21
"Котировки Brent стабильны на фоне уменьшения мирового предложения нефти. Сокращение добычи в странах ОПЕК+, санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, возможные перебои в поставках из Ливии и Нигерии на фоне нестабильной политической ситуации в этих странах могут привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.20 февраля 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "зеленой зоне". Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) сдержанно растут в среду. Цены на нефть эталонных марок изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. читать дальше
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