Рынок акций вновь удержали отметку 2450 пунктов по индексу МосБиржи - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок продолжил негативную динамику. На этот раз продажам в наших активах способствовал негативный внешний фон. В частности, наметилось коррекционное снижение на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent отступила на 0,4%. Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США, после длинных выходных, в рамках первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 понесли несущественные потери. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 снизился на 0,5%, отступив до 2460 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Яндекса и Русала, упавшие на 2,5% и 2,4% соответственно. Лучше рынка торговались Распадская и Новатэк, рост которых превысил 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшних торгов индекс МосБиржи вновь протестировал поддержку на уровне 2450 пунктов. "Быкам" в очередной раз удалось его удержать - от этой отметки покупки активизировались, что позволило рынку отыграть часть потерь. Отметим, что в ближайшие сессии, в случае улучшения внешнего фона, "быки" могут отыграть потери последних дней и вывести индекс МосБиржи в район 2500 пунктов. При этом, пока снижение укладывается в рамки коррекции, а говорить о развороте рынка, на наш взгляд, преждевременно," - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.