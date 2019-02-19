До конца этого месяца и в начале следующего колебания курса рубля не будут превышать 1 - 2% - Оргбанк

На российском валютном рынке наблюдается слабая динамика после небольшого вчерашнего укрепления рубля. В целом ситуация характеризуется, на взгляд шеф-дилера Оргбанка по валютным операциям Александра Королева, большой неопределенностью, происходящей из-за санкционного фактора. На предыдущей неделе Конгресс США вновь напомнил о намерении ввести новый пакет санкций, немного позабытый участниками рынка, прежде всего, из-за прошлогодних выборов и возникшего долгосрочного шатдауна. Страны ЕС также вознамерились присоединится к давлению на Россию.

Та скудная информация, во многом противоречивая, поступающая из источников, напрямую связанных с принятием конкретных решений, пока не позволяет оценить потенциальные масштабы их воздействия, в том числе и на курс российской валюты. Мнения аналитиков и профессиональных участников сильно разнятся: от мрачно-апокалипсических до умеренно-сдержанных.

"Предстоящие санкции (и не только против России) являются в настоящий момент одним из звеньев мирового геополитического и экономического переустройства, исходящего, прежде всего, от США, которые вынуждены противостоять бурно развивающейся экономике Китая и росту геополитических амбиций России, - указывает эксперт банка. - А посему меры, направленные на сдерживание роста экономики этих стран, будут развиваться, скорее всего, по нарастающему сценарию. При этом предлоги (даже без прямого участия противоположных сторон) легко будут выискиваться. При затяжном характере этих процессов российская валюта будет изменяться волнами разной амплитуды в зависимости от интерпретации информации участниками. Наиболее сильные движения, скорее всего, будут наблюдаться в момент принятия конкретных законов. До конца этого месяца и в начале следующего колебания курса рубля, по-видимому, не будут превышать 1 - 2 процента.

Тем более надо учитывать достаточно высокие цены на нефть, приближающийся налоговый период и завтрашнее послание Президента к Федеральному Собранию. Более сильное движение мы увидим во второй половине марта".