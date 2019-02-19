Российский рынок акций пока не обнаруживает поводов для роста - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможность снижения американского рынка в пределах 0,3%. Основные надежды рынка в последние дни были связаны с прогрессом на переговорах США и КНР по торговым вопросам. Во вторник стороны продолжат договариваться, но у инвесторов нет убеждённости в том, что будут преодолены противоречия по таким сложным пунктам, как интеллектуальные права, промышленный шпионаж и др. Перед регулярной сессией Walmart отчитался лучше прогнозов, а также объявил о повышении дивидендов. Российский рынок акций пока не обнаруживает поводов для роста, поскольку вопрос ограничений остаётся неопределённым. Тем не менее, просадка рынка оказалась не столь значимой, чтобы говорить о каком-либо подавляющем страхе. Вероятно, что прояснение ситуации станет основой для быстрого восстановления рынка к прежним уровням", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.