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19 февраля 2019 года 16:21
Рубль вновь пытался укрепляться - "Открытие Брокер"
"Рубль вновь пытался укрепляться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,86%, а месячная осталась на уровне 8,25%. Одно из распространённых мнений в последние дни заключается в том, что нерезиденты начали активно выводить свои средства из российских активов. Однако коррекция индекса МосБиржи от своего максимума даже не составила 4%, а рубль смог отыграть более 1% у доллара за последние дни. ЦБ РФ также активно участвует в том, чтобы усилить позиции отечественной валюты. 15 февраля регулятор купил валюту в рамках бюджетного правила всего на 5,6 млрд рублей при запланированных 12,5 млрд рублей. Стоит также напомнить, что наиболее вероятным сценарием для ограничений по российскому долгу может быть запрет для американских резидентов покупать новые выпуски. Однако данное обстоятельство будет стимулировать вложения в рамках текущих размещений, пока это возможно", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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19 февраля 2019 года 17:20
Закрепление биткоина выше $4000 может создать новый импульс оптимизма для инвесторов криптовалютного рынка - FxPro
Вторые выходные подряд крипто-сообщество испытывает давно забытое чувство надежды на возвращение роста цифровых валют. За последние сутки Bitcoin (BTC) прибавляет более 5% и торгуется около $3950. Преодоление и закрепление выше $4000, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, может... читать дальше
.19 февраля 2019 года 16:02
"Цены на нефть в начале недели стабилизируются на уровнях выше $66. Поддержка котировок формируется как со стороны геополитики, так и фундаментальными факторами. Полагаем, что ралли нефтяного рынка, начатое еще на прошлой неделе, стало проявлением запоздалой реакции рынка на набор позитивных... читать дальше
.19 февраля 2019 года 14:21
Промышленные металлы с начала года следуют за ростом цен на высокорисковые активы, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Медь не является исключением: ее котировки держались около 6 000 долл. США за тонну, но в последнее время также пошли вверх. По оценкам эксперта,... читать дальше
.19 февраля 2019 года 12:15
"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:10
При появлении дополнительных позитивных сигналов по переговорам США и КНР не исключаем тестирования Brent уровней выше $67 - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть относительно стабильны в ожидании дополнительных сигналов по торговым переговорам США и КНР. Накануне стоимость основных контрактов достигала максимальных отметок за последние 3 месяца (Brent - $66,7, WTI - $56,2). Ключевыми катализаторами роста нефтяных цен к текущему моменту... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:36
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня немного корректируются после недельного роста - БКС
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня с утра немного корректируются после недельного роста, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent консолидируются в районе $66-66,5 за баррель. При сохранении позитивного фона рост... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:02
"Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, а также санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Однако в текущий момент трейдеры сфокусируются на переговорах между Вашингтоном и... читать дальше
.19 февраля 2019 года 09:39
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Brent дешевеет во вторник, WTI дорожает. читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:07
"Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того,... читать дальше
.18 февраля 2019 года 17:38
"В конце прошлой недели мы увидели продолжение впечатляющего восстановления положения дел на рынках активов с минимумов конца декабря - и очень кстати, ведь основные индексы США тестировали свои 200-дневные скользящие средние, - подчекивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Но... читать дальше
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