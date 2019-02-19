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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные цены могут продолжить рост - БКС
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19 февраля 2019 года 16:02
Нефтяные цены могут продолжить рост - БКС
"Цены на нефть в начале недели стабилизируются на уровнях выше $66. Поддержка котировок формируется как со стороны геополитики, так и фундаментальными факторами. Полагаем, что ралли нефтяного рынка, начатое еще на прошлой неделе, стало проявлением запоздалой реакции рынка на набор позитивных факторов, которые со временем продолжают набирать силу. Ранее мы отмечали, что в начале месяца участники рынка получили весьма существенный импульс для укрепления своих позитивных ожиданий в отношении балансировки нефтяного рыка. В рынке появлялась релевантная информация о том, что страны ОПЕК приступили к активному сокращению добычи. Эти данные были усилены вербальными интервенциями экспортеров, а также статистикой из РФ, указывающей на то, что российская нефтедобыча также постепенно снижается. Помимо действия наиболее масштабного фактора поддержки со стороны ОПЕК+ полагаем, что сохранение умеренного позитива в рыночных настроениях также способствует росту нефтяных цен. Внимание рынка продолжает сосредотачиваться на торговых переговорах США и Китая. Предварительная информация от представителей обеих сторон сохраняет общий лейтмотив "переговоры проходят хорошо, страны на пути к сотрудничеству". Фактически рынки довольствуются малым в условиях отсутствия конкретики и продолжают надеяться на положительный исход в торговых прениях. Заметим, что на этой неделе рынки ожидают очередного раунда переговоров (21-22 февраля). Продолжаем считать, что любые позитивные подвижки будут способствовать покупке риска и оказывать соответствующую поддержку ценовой конъюнктуре нефтяного рынка. Венесуэльский фактор поддержки также остаётся в силе. Участники рынка получили подтверждение со стороны PDVSA в отношении снижения объемов экспортных поставок (вблизи 370 тыс. барр./сутки) в США под действием санкционных ограничений. В результате ожидаем, что до конца недели при сохранении прочих равных условий нефтяные котировки могут попытаться закрепиться на уровнях выше $67 - набор приведённых выше факторов в условиях сезонного повышения спроса на нефть сохраняет для цен такие перспективы. Ожидаемый диапазон движения котировок Brent - $64,8-67,4", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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19 февраля 2019 года 17:20
Закрепление биткоина выше $4000 может создать новый импульс оптимизма для инвесторов криптовалютного рынка - FxPro
Вторые выходные подряд крипто-сообщество испытывает давно забытое чувство надежды на возвращение роста цифровых валют. За последние сутки Bitcoin (BTC) прибавляет более 5% и торгуется около $3950. Преодоление и закрепление выше $4000, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, может... читать дальше
.19 февраля 2019 года 14:21
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.19 февраля 2019 года 12:15
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.19 февраля 2019 года 11:10
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.19 февраля 2019 года 10:36
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня немного корректируются после недельного роста - БКС
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня с утра немного корректируются после недельного роста, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent консолидируются в районе $66-66,5 за баррель. При сохранении позитивного фона рост... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:02
"Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, а также санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Однако в текущий момент трейдеры сфокусируются на переговорах между Вашингтоном и... читать дальше
.19 февраля 2019 года 09:39
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Brent дешевеет во вторник, WTI дорожает. читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:07
"Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того,... читать дальше
.18 февраля 2019 года 17:38
"В конце прошлой недели мы увидели продолжение впечатляющего восстановления положения дел на рынках активов с минимумов конца декабря - и очень кстати, ведь основные индексы США тестировали свои 200-дневные скользящие средние, - подчекивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Но... читать дальше
.18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
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