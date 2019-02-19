Шансов на рост акций практически нет - ГК "ФИНАМ"

Российские биржевые индексы сегодня "сползают" вниз в связке с остальным миром. Удар по Baring Vostok явно подпортил инвестиционный климат в РФ, поэтому отток капитала из российских активов может продолжиться, а новых денег в ближайшие недели ждать не стоит. В первой половине дня рублёвый индекс "Московской биржи" потерял 0,25%, опустившись к отметке 2465 пунктов, а валютный индекс РТС с аналогичными потерями "сполз" до 1173 пунктов. Фьючерсы на основные американские индексы показывают снижение на 0,3%, новых драйверов роста сегодня ждать не стоит, а с учётом размещений облигаций в США, обращает внимание эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник, шансов на рост акций практически нет.