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19 февраля 2019 года 14:53

Подорожание сахара выступит драйвером роста для бумаг "Русагро" - "Открытие Брокер"

Группа "Русагро" - один из крупнейших и динамично развивающихся отечественных агропромышленных холдингов. Включает в себя сахарный, мясной (производство свинины), масложировой и аграрный дивизионы, напоминают эксперты компании "Открытие Брокер". Цены на ключевом для компании сахарном рынке в период с середины 2016-го по середину 2018 года просели почти в 1,5 раза, что оказывало давление на финансовые результаты "Русагро". Впрочем, по мнению аналитиков "Открытие Брокер", уже в самое ближайшее время картина может радикально измениться. Так, в IV квартале 2018 года активно росли цены практически на всю сельскохозяйственную продукцию в РФ.

В результате средняя цена на сахар почти на 20% превысила показатель за аналогичный период 2017 года. А если декабрьский уровень цен сохранится до конца марта, то по итогам I квартала рост в годовом сопоставлении составит не менее 30%. Аналитики отмечают, что свинина также подорожала в конце года, хоть и не так стремительно. А масложировой сегмент после затяжного периода с нулевой маржинальностью ещё с осени 2017 года стабильно работает "в плюс" на уровне EBITDA.

"Стоит отметить, что в октябре 2018 года "Русагро" договорилась о приобретении холдинга "Солнечные продукты", что позволит группе кратно увеличить производственные мощности в данном сегменте, а также нарастить земельный банк, - указывают специалисты компании "Открытие Брокер". - Новые активы должны быть объединены с уже принадлежащими группе масложировыми предприятиями в текущем году. Также уже ближайшей осенью компания планирует ввести в строй первые три свинокомплекса в рамках реализации масштабного проекта в Приморском крае. Таким образом, на сегодняшний день, по мнению аналитиков "Открытие Брокер", существуют все предпосылки для уверенного роста финансовых результатов "Русагро" по итогам 2019 года. Понятно, что в этом случае инвесторы не обойдут вниманием и бумаги эмитента. А "вишенкой на тортике" могут стать солидные дивиденды, на которые компания намерена направлять не менее 25% чистой прибыли по МСФО".

Инвестиционная идея: Покупка GDR "Русагро", среднесрочная цель - 990 рублей. Горизонт инвестирования: 4-6 месяцев.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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Компании упоминаемые в новости:    Группа Русагро


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