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19 февраля 2019 года 13:50
Возобновление санкционной риторики быстро вернет американскую валюту на отметку в 67 руб. и выше - ИК "Велес Капитал"
"Если на внутреннем рынке ключевым фактором влияния остается санкционная тематика, то основное внимание инвесторов на площадках EM по-прежнему сфокусировано на торговых переговорах между США и Китаем, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - После резкого усиления на прошлой неделе санкционная риторика американских сенаторов пока не получила своего продолжения, что оказало стабилизирующее влияние на внутренний валютный рынок. В свою очередь, на развивающихся рынках инвесторы по-прежнему питают надежду на заключение торгового соглашения, однако старт очередного раунда переговоров представителей США и Китая в Вашингтоне омрачается негативным новостным фоном вокруг компании Huawei". На денежном рынке Банк России увеличил объем лимита на недельном депозитном аукционе до 1,99 трлн руб. по сравнению с 1,72 трлн руб., размещенными неделей ранее. Однако даже если банки разместят на депозитах в ЦБ всю сумму в рамках предложенного лимита, фактически уровень свободной ликвидности не уменьшится, так как уже в среду в банковскую систему вернутся 500 млрд руб. с депозитов "тонкой настройки". Если все же регулятор проведет повторные операции "тонкой настройки", это заметно усилит спрос на рублевую ликвидность в преддверии уплаты основных налоговых платежей в следующий понедельник и поддержит рубль. Однако пока ставка MosPrime o/n остается выше уровня ключевой ставки ЦБ, у регулятора отсутствует необходимость в проведении дополнительных операций по изъятию ликвидности. "В случае кардинального улучшения настроения инвесторов на развивающихся рынках или разворота в плюс нефтяных котировок мы не исключаем сближения рубля с отметкой 66 по доллару при условии текущего нейтрального геополитического фона. В то же время, возобновление санкционной риторики быстро вернет американскую валюту на отметку в 67 руб. и выше", - прогнозирует эксперт ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: Новатэк
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