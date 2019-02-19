Мы не ожидаем существенной волатильности в рубле до появления конкретики по санкциям - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта торговалась вчера без выраженной динамики, сегодня консолидировалась в районе 66,2 руб./$. В конце этой недели рубль может получить поддержку благодаря налоговому периоду – 25 февраля уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (по нашим оценкам, налоговые платежи составят 750 млрд руб.), а 28 февраля – налог на прибыль (около 300 млрд). При этом мы не ожидаем существенной волатильности в рубле до появления конкретики по санкциям", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".