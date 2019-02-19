Sberbank CIB поднял рейтинг акций РусГидро до "покупать", но снизил оценку на 16%

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) с 0,83 рубля до 0,70 рубля за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Между тем рекомендация для этих бумаг аналитиками была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусГидро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 0,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "РусГидро" составляет порядка 0,5 рубля за штуку.