.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Валютная пара EUR/USD движется в обоснованном направлении - ГК "ФИНАМ"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 февраля 2019 года 12:15
Валютная пара EUR/USD движется в обоснованном направлении - ГК "ФИНАМ"
"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в Соединенных Штатах. Сегодня, когда торги возвращаются в нормальный режим, валютная пара EUR/USD движется уже в обоснованном направлении – "подножку" евро и поддержку доллару оказывают тревожные настроения на биржевых площадках по поводу угрожающей риторики президента США Дональда Трампа в отношении Старого Света. От министерства торговли Трампу должен был поступить отчет о том, является ли импорт автомобилей и автозапчастей в США угрозой национальной безопасности, и в случае утвердительного ответа на этот вопрос со стороны чиновников у американской администрации появился бы повод для введения таможенных пошлин в размере 20-25% на импортные авто и комплектующие. Трамп уже продемонстрировал свой безапелляционный настрой по этой теме, заявив, что "любит карательные пошлины". Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что ранее президент США обещал ему не вводить повышенные таможенные пошлины на импорт европейских автомобилей в обозримой перспективе, добавив, что в случае невыполнения этого обещания ЕС введет ответные меры против Соединенных Штатов в сфере внешней торговли. Очевидно, что такой "обмен любезностями" действует на данном этапе против евро и в пользу доллара. Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики сегодня в США и еврозоне не ожидается. С технической точки зрения, на 4-часовом графике курс ранее пробил нисходящий канал и "впал" в фазу консолидации над уровнем поддержки 1,1255, и в краткосрочной перспективе допускается продолжение "бокового" движения", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.
.
19 февраля 2019 года 11:10
При появлении дополнительных позитивных сигналов по переговорам США и КНР не исключаем тестирования Brent уровней выше $67 - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть относительно стабильны в ожидании дополнительных сигналов по торговым переговорам США и КНР. Накануне стоимость основных контрактов достигала максимальных отметок за последние 3 месяца (Brent - $66,7, WTI - $56,2). Ключевыми катализаторами роста нефтяных цен к текущему моменту... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:36
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня немного корректируются после недельного роста - БКС
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня с утра немного корректируются после недельного роста, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent консолидируются в районе $66-66,5 за баррель. При сохранении позитивного фона рост... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:02
"Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, а также санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Однако в текущий момент трейдеры сфокусируются на переговорах между Вашингтоном и... читать дальше
.19 февраля 2019 года 09:39
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Brent дешевеет во вторник, WTI дорожает. читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:07
"Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того,... читать дальше
.18 февраля 2019 года 17:38
"В конце прошлой недели мы увидели продолжение впечатляющего восстановления положения дел на рынках активов с минимумов конца декабря - и очень кстати, ведь основные индексы США тестировали свои 200-дневные скользящие средние, - подчекивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Но... читать дальше
.18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:02
"Сегодня внешний фон позитивный: российские бумаги еще не полностью учли столь стремительный рост цен на нефть, и он еще может им оказать поддержку. Правда, сегодня активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать из-за выходного дня в США. Азиатские рынки находятся в значительном... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.