Скорее всего, рынок ОФЗ продолжит консолидироваться на текущих уровнях - Уралсиб

"ОФЗ начали неделю небольшим ростом котировок. В понедельник торговая активность на рублевом рынке была ожидаемо низкой, как и на большинстве мировых площадок, в связи с выходным днем в США. Несмотря на то, что оборот в сегменте ОФЗ превысил 16 млрд руб., половина его пришлась лишь на один выпуск - ОФЗ 26205 с погашением в 2021 г. Тем не менее, рублевым госбумагам удалось продемонстрировать индикативный рост цен, правда, всего около 0,1–0,2 п.п. от номинала. Доходности вдоль кривой снизились в среднем на 2–4 б.п. Рубль весь день находился в очень узком диапазоне 66,1–66,3 за доллар, следуя за ценами на нефть, которые после резкого роста в пятницу вечером вчера менялись достаточно мало. За прошлую неделю нефтяные котировки выросли более чем на 6% и вернулись к уровням середины ноября прошлого года, несколько нейтрализовав негативный эффект от возобновления санкционной риторики. Сейчас конъюнктура сырьевых рынков – единственная возможная поддержка российским активам, над которыми вновь нависла угроза санкций. В целом же триггеров для возобновления покупок мы пока не видим, так что, скорее всего, рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях. Сегодня Минфин должен объявить о том, с какими выпусками выйдет на завтрашний аукцион. Вероятно, ведомство попробует доразместить "линкер", который обещало предлагать каждый месяц. Вместе с линкером, возможно, будут предложены среднесрочные бумаги, например, относительно новые семилетние ОФЗ 26226", - отмечают в Уралсибе.