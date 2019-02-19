При появлении дополнительных позитивных сигналов по переговорам США и КНР не исключаем тестирования Brent уровней выше $67 - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть относительно стабильны в ожидании дополнительных сигналов по торговым переговорам США и КНР. Накануне стоимость основных контрактов достигала максимальных отметок за последние 3 месяца (Brent - $66,7, WTI - $56,2). Ключевыми катализаторами роста нефтяных цен к текущему моменту выступают позитивные сигналы в отношении торговых споров между США и КНР, а также действия ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке. По итогам января страны ОПЕК на 86% исполнили сделку, предполагающую снижение производства на 1,2 mbd. При этом с начала года отмечается непреднамеренное снижение объемов производства в таких странах как Венесуэла, Иран, Ливия, что придает еще больший оптимизм в отношении того, что на рынке не сформируется избыточное предложение. Также участники рынка обратили внимание на заявление министра энергетики Саудовской Аравии, который отметил, что королевство в марте сократит добычу почти до 9,8 mbd, в то время как по условиям сделки ОПЕК+ страна должна сократить добычу до 10,3 mbd. На текущей неделе основное внимание рынков продолжить привлекать новостной фон, связанный с торговыми переговорами США и КНР. При появлении дополнительных позитивных сигналов по данной теме не исключаем попыток тестировать Brent уровней выше $67/bbl", - отмечают в "Нордеа Банке".