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19 февраля 2019 года 10:53
Рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD - РФПИ
"Рост рубля на 0.1% к USD в понедельник не был максимальным среди ЕМ валют. Торги проходили в очень узком диапазоне 66.10-66.30/USD. В отсутствие инвесторов из США объем торгов снизился до US$1.6 млрд. против средних с начала года US$2.4 млрд. Ни пятничные новости об аресте руководителей Baring Vostok, ни комментарии авторов нового американского законопроекта по дополнительным ограничениям против РФ не смогли вчера сильно повлиять на курс. Цены на нефть Brent уверенно закрепились выше отметки US$66/брл., что также играет немаловажную роль в части отношения к российскому риску. Сегодня можно ждать усиления активности на торгах, однако ближайшие перспективы рубля по-прежнему выглядят неплохо благодаря ожидаемой поддержке со стороны экспортных продаж и стабильному внешнему фону. В отсутствии headline risks рубль вполне может протестировать отметку 66.00/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
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19 февраля 2019 года 12:15
"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:10
При появлении дополнительных позитивных сигналов по переговорам США и КНР не исключаем тестирования Brent уровней выше $67 - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть относительно стабильны в ожидании дополнительных сигналов по торговым переговорам США и КНР. Накануне стоимость основных контрактов достигала максимальных отметок за последние 3 месяца (Brent - $66,7, WTI - $56,2). Ключевыми катализаторами роста нефтяных цен к текущему моменту... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:36
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня немного корректируются после недельного роста - БКС
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня с утра немного корректируются после недельного роста, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent консолидируются в районе $66-66,5 за баррель. При сохранении позитивного фона рост... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:02
"Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, а также санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Однако в текущий момент трейдеры сфокусируются на переговорах между Вашингтоном и... читать дальше
.19 февраля 2019 года 09:39
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Brent дешевеет во вторник, WTI дорожает. читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:07
"Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того,... читать дальше
.18 февраля 2019 года 17:38
"В конце прошлой недели мы увидели продолжение впечатляющего восстановления положения дел на рынках активов с минимумов конца декабря - и очень кстати, ведь основные индексы США тестировали свои 200-дневные скользящие средние, - подчекивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Но... читать дальше
.18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
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