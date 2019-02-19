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19 февраля 2019 года 10:36
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня немного корректируются после недельного роста - БКС
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня с утра немного корректируются после недельного роста, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent консолидируются в районе $66-66,5 за баррель. При сохранении позитивного фона рост может продолжиться в район $68-69. В целом сентимент на рынке благоприятный. Спред между сортами Brent и WTI сегодня с утра незначительно снизился и по-прежнему остается выше $10. Более высокому дисконту американской нефти способствуют крупные запасы нефти в Кушинге, а также ожидания сохранения высоких темпов роста добычи в стране. Экспорт сырой нефти Саудовской Аравии в декабре упал до 7,69 млн баррелей в сутки (б/с) с 8,24 млн б/с в ноябре, показали официальные данные в понедельник. Рынок высоко оценивает эффективность сделки по сокращению добычи странами-участницами сделки ОПЕК+, во многом, благодаря саудитам, которые не только перевыполняют свою норму, но еще и были вынуждены остановить на прошлой неделе добычу 300 000 б/с из-за аварии на одном из крупнейших шельфов. Это создает благоприятный фон для восстановления нефтяных котировок и способствует ожиданиям более скорого перехода к сбалансированному рынку. "Тем не менее, аналитики отмечают, что многие риски для нефтяного рынка остаются в силе, в частности, буровая активность в США постепенно восстанавливается, как показал отчет Baker Hughes в пятницу. Завтра в 0:30 по МСК ожидается публикация данных по запасам в США от API. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,6% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - заключает Игорь Галактионов.
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