На рынке ОФЗ ждем роста активности торгов при дальнейшем откате доходностей вниз - Промсвязьбанк

"Активность торгов на рынке ОФЗ вчера была на низком уровне. Вместе с тем кривая госбумаг смогла опуститься на 1-2 б.п. – доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 1 б.п. - 8,41% годовых, 5-летних – на 2 б.п. - 8,16% годовых. Сегодня с завершением длинных выходных в США ждем рост активности на рынке госбумаг на фоне рубля, который существенно отыграл потери прошлой недели, и нефти Brent, закрепившейся выше 66 долл. за барр. В этом ключе ждем дальнейшего снижения доходностей на рынке госбумаг после всплеска на прошлой неделе – на наш взгляд, доходность 10-летнего "бенчмарка" может достаточно быстро вернуться к отметке 8,3-8,35% годовых (потенциал 6-11 б.п.), после чего перейти к консолидации в ожидании новостей по санкциям. Напомним, что основное беспокойство инвесторов вызывает законопроект, обновленный на прошлой неделе американскими сенаторами (DASKA Act), который включает санкции на российский госдолг и банки. Сегодня Минфин объявит параметры аукционов ОФЗ, которые состоятся в среду – результаты данных аукционов выступят определенным "барометром аппетита инвесторов к риску" в части рублевых активов. При этом ранее ЦБ заявлял, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе выросла впервые с июля 2018 года – до 24,4%: учитывая определенную инертность долгового рынка, не ждем, что нерезиденты резко развернут свои финансовые потоки в прямо диаметральном направлении. На рынке ОФЗ ждем роста активности торгов при дальнейшем откате доходностей вниз – на наш взгляд, доходность 10-летнего "бенчмарка" может достаточно быстро вернуться к отметке 8,3-8,35% годовых (потенциал 6-11 б.п.)" - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.