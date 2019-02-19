Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров США и Китая - Промсвязьбанк

"Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, а также санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Однако в текущий момент трейдеры сфокусируются на переговорах между Вашингтоном и Пекином, результаты которых повлияют на мировую экономику и спрос на энергоносители. В краткосрочной перспективе котировки Brent будут находиться в диапазоне 65-67 долл./барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.