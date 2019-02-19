Рынок попытается вновь протестировать уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии торговались в "минусе", сырьевые валюты слабели, а нефть дешевела. Вероятно, что в начале дня отечественный рынок попытается вновь протестировать уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи. В США возобновляется рабочая неделя, а это означает рост вероятности новых заявлений по поводу различных ограничительных мер для РФ. Утренний фон и возможные новости могут помешать рынку восстанавливаться", - предупреждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.