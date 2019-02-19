Индекс МосБиржи вряд ли сегодня выйдет из диапазона 2450-2500 - Алор Брокер

"Первый день новой недели неожиданно начался с распродаж. Лишь после того, как индекс МосБиржи спустился близко к зоне поддержки 2445-2455 пунктов, начались не очень уверенные покупки, причем хорошо покупали лишь "Лукойл", отыгрывая программу выкупа акций и высокие цены на нефть. Похоже, что поводом для продаж стала ситуация вокруг Baring Vostok - арест главы фонда был негативно воспринят нерезидентами. Наиболее сильно падал "Сбербанк", что подтверждает предположение о том, что именно зарубежные игроки и просадили рынок. Сбер закрылся вчера на поддержке 204 руб., пробитие которой откроет дорогу в сторону 192 руб. и вполне может спровоцировать рынок на продолжение снижения и тестирование поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи. Однако с утра поводов для столь пессимистичного развития ситуации нет: фьючерсы на американские индексы торгуются около нуля, правда, немного снижается нефть, но это вполне естественно после сильного роста. Пока все говорит в пользу того, что рынок акций сегодня откроется вблизи вчерашнего закрытия, а дальше динамика торгов будет определяться движением американских фьючерсов и уровнем напуганности нерезидентов из-за ситуации вокруг Baring Vostok", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.