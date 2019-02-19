Индекс МосБиржи способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд - Промсвязьбанк

"Сегодня индекс МосБиржи, на наш взгляд, способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд, вызванный излишне эмоциональной реакцией на санкции США и ЕС, и в среднесрочной перспективе для индекса МосБиржи ближайшей целью является возвращение к отметке в 2500 пунктов", - полагает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.