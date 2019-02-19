Есть препятствия для роста российских фондовых индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка во вторник складывается, на наш взгляд, слабо негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы тяготеют к снижению, на рынке энергоносителей зафиксирована приостановка начатого накануне роста. Заявления Китая в защиту компании Huawei сигнализируют, по нашему мнению, о существующих серьезных противоречиях во взглядах на урегулирования торговых споров между США и Китаем. Дополнительным сдерживающим моментом, препятствующим росту российских индексов, остается высокая вероятность введения США нового пакета санкций в ближайшее время", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.