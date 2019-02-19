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19 февраля 2019 года 09:12
Внешние условия складываются для рубля скорее нейтральными - Промсвязьбанк
"Вчерашний торговый день, вероятно, отчасти за счет празднования в Штатах Дня Президента был отмечен сравнительно невысокой торговой активностью - пара доллар/рубль большую часть дня провела в диапазоне 66-66,40, а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на "Московской бирже" составили скромные 1,6 млрд долл. Из отдельных новостей выделим вчерашнюю встречу в Брюсселе глав МИД стран ЕС, на которой обсуждалось введение новых санкционных ограничений в отношении РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе. Официально о санкциях будет объявлено в ближайшие дни после необходимой юридической подготовки, и сами ограничения будут накладываться лишь на отдельных физлиц, имеющих непосредственное отношение к инциденту. На наш взгляд, серьезного влияния на рубль данные новости не окажут, и в санкционном контексте гораздо большим риском для российской валюты выглядит законопроект, обновленный на прошлой неделе американскими сенаторами (DASKA Act) (при назначении даты публичных слушаний нервозность в российских активах может вновь начать проявляться). Пока же внешние условия складываются для рубля скорее нейтральными. Основная группа валют развивающихся стран завершила вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно, и какой-либо однозначной тенденции в отношении EM на данный момент не наблюдается. Из внутренних историй отметим, что на следующую неделю в РФ приходится пик налоговых выплат - 25 февраля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля - налог на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 890 млрд руб. Диапазон в 66-66,50 руб./долл., на наш взгляд, пока продолжает сохранять актуальность. При отсутствии нового негатива санкционного характера или ухудшения отношения инвесторов ко всей группе валют EM на горизонте ближайших дней считаем более вероятным постепенное смещение в диапазон 65-66 руб./долл." - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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19 февраля 2019 года 12:15
"Во вторник, 19 февраля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах динамично проседает после небольшого укрепления днем ранее. Вчера евро сумел предпринять попытку отскока против американской валюты на фоне безыдейных и малоактивных торгов в связи с биржевым выходным в... читать дальше
.19 февраля 2019 года 11:10
При появлении дополнительных позитивных сигналов по переговорам США и КНР не исключаем тестирования Brent уровней выше $67 - "Нордеа Банк"
"Цены на нефть относительно стабильны в ожидании дополнительных сигналов по торговым переговорам США и КНР. Накануне стоимость основных контрактов достигала максимальных отметок за последние 3 месяца (Brent - $66,7, WTI - $56,2). Ключевыми катализаторами роста нефтяных цен к текущему моменту... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:36
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня немного корректируются после недельного роста - БКС
Нефтяные цены в начале недели обновили трехмесячный максимум и сегодня с утра немного корректируются после недельного роста, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Котировки Brent консолидируются в районе $66-66,5 за баррель. При сохранении позитивного фона рост... читать дальше
.19 февраля 2019 года 10:02
"Котировки Brent стабильны в ожидании нового раунда переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, а также санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы. Однако в текущий момент трейдеры сфокусируются на переговорах между Вашингтоном и... читать дальше
.19 февраля 2019 года 09:39
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Brent дешевеет во вторник, WTI дорожает. читать дальше
.18 февраля 2019 года 18:07
"Признаки дефицита наблюдаются на рынке нефти, что связано с произошедшей две недели назад приостановкой добычи на Саффании, крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. На этом активе добывается более 1 млн барр. в сутки. Пока не понятно, когда возобновится добыча на полную мощность. Кроме того,... читать дальше
.18 февраля 2019 года 17:38
"В конце прошлой недели мы увидели продолжение впечатляющего восстановления положения дел на рынках активов с минимумов конца декабря - и очень кстати, ведь основные индексы США тестировали свои 200-дневные скользящие средние, - подчекивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Но... читать дальше
.18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
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