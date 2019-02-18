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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  В краткосрочной перспективе рубль может еще немного укрепиться - ВТБ Капитал
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18 февраля 2019 года 15:22

В краткосрочной перспективе рубль может еще немного укрепиться - ВТБ Капитал

"На наш взгляд, при условии, что не произойдет нового ужесточения санкционной риторики, в краткосрочной перспективе рубль может еще немного укрепиться. На прошлой неделе курс рубля и котировки riskreversals в паре доллар/рубль продемонстрировали устойчивость к

новым признакам геополитических рисков, что отражает позитивные настроения инвесторов в отношении рубля.технической точки зрения, поддержку рублю на этой неделе, как ожидается, окажет продажа валютной выручки экспортерами в преддверии уплаты очередных налогов. Конъюнктура валютных рынков развивающихся стран в целом на ближайшее будущее также выглядит благоприятной, учитывая возросшую вероятность заключения торговой сделки между США и Китаем и признаки смягчения позиции ведущих центробанков в области монетарной

политики. В этом смысле важное значение будут иметь публикуемый на этой неделе протокол заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке, ежегодная конференция ФРС по монетарной политике и выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Также на этой неделе будут опубликованы предварительные индексы деловой активности ( PMI) за февраль", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики ВТБ Капитал.

Опубликовано: /Банк ВТБ/
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