Финансовые результаты НОВАТЭКа за 2018 г. должны быть сильными - ITI Capital

"Финансовые результаты НОВАТЭКа за 2018 г. должны быть сильными на фоне роста объема реализации газа на 11% и высоких цен на нефть. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, ожидается рост выручки компании на 41% до 822 млрд руб., показатель EBITDA составит 286 млрд руб. (+44% г/г), а чистая прибыль - 156 млрд руб. (+21% г/г). Глава компании Леонид Михельсон в январе заявлял о планируемом росте добычи газа в 2019 г. на 10%, нефти и газового конденсата - примерно на 2%. Мы ждем подтверждения этих планов, а также комментариев менеджмента относительно программы капитальных вложений и проекта Арктик СПГ-2", - отмечают аналитики ITI Capital.