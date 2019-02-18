На горизонте до одного года рубль имеет больше шансов на продолжение восстановления по отношению к доллару - "НФК-Сбережения"

Первая половина февраля на фондовом рынке России прошла под знаком коррекции к бурному росту января. Индекс МосБиржи опустился на 1,23%, в то время как индекс РТС потерял 3,04%. Сравнение этих показателей косвенно отражает ослабление рубля по отношению к доллару США в пределах 1-2%, констатирует главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. Пока такая динамика выглядит закономерной. После восстановления рубля по итогам января более чем на 6%, некоторый временный откат, по мнению эксперта, выглядит вполне естественным.

"Вместе с тем, такая динамика может служить подготовкой для новой волны восстановления рубля, - указывает аналитик НФК. - Мы неоднократно отмечали недооцененность российской валюты по отношению к американскому доллару и подчеркивали краткосрочность факторов, способствующих сохранению такого несоответствия. Однако даже на горизонте до одного года рубль имеет больше шансов на продолжение восстановления по отношению к резервной валюте".

Динамика цен на углеводороды в данном случае расценивается как фактор поддержки. В частности, с начала 2016 года фьючерс на нефть марки Brent продолжает находиться в восходящем тренде, при этом минимум в период спада в 4-м квартале 2018 года оказался выше предыдущего, что является подтверждением сохранения растущей динамики. В данный момент нефтяные котировки вновь взяли курс на север. Алексей Кузьмин напоминает, что традиционно февраль, март, июнь и июль являются благоприятными месяцами для укрепления черного золота. В этой связи факторы сезонности выступят на стороне нефти и рубля.

"Примечательно, что искусственные меры, в том числе в виде бюджетного правила, направленные на уменьшение зависимости рубля от колебаний цен на углеводороды, на текущий момент скорее выступают препятствующим фактором для восстановления рубля, - отмечает эксперт. - Однако, как и любые другие искусственные меры, они способны оказать лишь некоторый сдерживающий эффект, в то время как действие рынка остается более значимым. Учитывая вышесказанное, в рамках консервативных инвестиций вновь могут быть интересны покупки облигаций, номинированных в рублях. При этом в широком смысле инвестиции на фондовом рынке в долевые ценные бумаги для инвесторов с базовой валютой в виде рубля на текущий момент являются весьма рискованными. На этом фоне "тихой гаванью" могут стать акции ПАО "Магнит". Обесценение данного актива за последние годы привело к возврату к справедливой стоимости и даже некоторой недооценке. Помимо корпоративных событий, по бизнесу ударило и обесценение рубля, и снижение покупательной способности населения. Таким образом, обратная динамика может обеспечить некоторое восстановление утраченных позиций эмитента".