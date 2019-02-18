Рынок палладия получает новую порцию позитива - Julius Baer

На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не грозит дефицит, поскольку добыча остается на высоком уровне, спрос на металл со стороны производителей катализаторов для дизельных двигателей должен стабилизироваться, а ужесточение стандартов выбросов выхлопных газов компенсирует слабость продаж новых машин. Мы разделяем подобную оценку и сохраняем нейтральный взгляд на драгоценный металл. По нашим оценкам, котировки платины будут держаться вблизи предельной себестоимости добычи и торговаться на уровне 850 долл. США и 875 долл. США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно.

На рынке палладия Johnson Matthey прогнозирует дефицит предложения в течение ближайших восьми лет подряд. Спрос со стороны производителей автомобильных катализаторов продолжит рост: компании будут увеличивать закупки металла на фоне более строгих требований к выбросам выхлопных газов, которые будут компенсировать снижение продаж машин. Аналитики Johnson Matthey больше не ждут масштабной замены палладия платиной в катализаторах для бензиновых двигателей, что поддерживает "бычьи" настроения и толкает цены на палладий к новому историческому максимуму около 1 450 долл. США за унцию. Эксперты Julius Baer также ожидают дефицит металла и низкую вероятность замены палладия платиной, но считают, что эти факторы уже заложены в котировки. На фоне позитивных настроений, доминирующих на рынке, краткосрочные риски изменения цен смещены в сторону роста. При этом текущий уровень котировок выглядит неустойчивым в средне- и долгосрочной перспективе. На горизонте 12-ти месяцев аналитики Julius Baer по-прежнему ожидают цену на уровне 1 000 долл. США за унцию и сохраняют нейтральный взгляд на палладий из-за неблагоприятного сочетания рисков и доходности.

""Бычьи" настроения на рынке палладия получили сильную поддержку благодаря обзору производителя автокатализаторов Johnson Matthey. Аналитики прогнозируют сохранение дефицита предложения металла и отказ от широкомасштабной замены его платиной. Тем не менее, в котировки палладия уже заложено обилие позитива, так что мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок", - резюмирует Карстен Менке.