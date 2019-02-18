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18 февраля 2019 года 14:47
Российский рынок акций в начале недели восстановится лишь частично - ITI Capital
"В отсутствие неожиданных новостей из США, российский рынок может незначительно вырасти в начале недели в пределах нового коридора. Российский рынок, по нашему мнению, восстановится лишь частично, так как из-за санкций границы роста существенно сузились. Например, по наиболее перспективным акциям, таким как Сбербанк, мы видим потенциал роста до 215 руб. вместо 220 руб. ранее, до того как члены конгресса представили законопроект с жесткими санкциями против России. Наше мнение по санкциям предельно простое - вероятность того, что они ограничат операции для нерезидентов по ОФЗ на первичном рынке, существенно выросла. Эта новость будет иметь крайне негативный эффект в краткосрочной перспективе (около месяца). Ключевым событием на российском рынке станет запланированное на среду обращение Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию. На этой неделе годовую отчетность по МСФО опубликуют НОВАТЭК, Газпром нефть и Лента", - отмечают аналитики ITI Capital.
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18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:02
"Сегодня внешний фон позитивный: российские бумаги еще не полностью учли столь стремительный рост цен на нефть, и он еще может им оказать поддержку. Правда, сегодня активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать из-за выходного дня в США. Азиатские рынки находятся в значительном... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:33
"Нефтяные котировки завершили минувшую неделю уверенным оптимизмом на фоне сокращающихся поставок из Венесуэлы и позитивных ожиданий относительно торговой сделки между Китаем и США. Также сырьевые товары получили поддержку со стороны остановившегося укрепления американской валюты. После серии... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:07
Котировки Brent продолжают расти на фоне уменьшения мирового предложения нефти и улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Прежде всего, отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук, рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, что может привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем. читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
"Котировки нефти продолжили рост. Помимо сокращения добычи странами ОПЕК трейдеры реагировали на сообщение из Саудовской Аравии, крупнейшее месторождение которой частично прекращало работу. Обозначенная нами в конце прошлой недели цель 66,50 по Brent практически достигнута. Вблизи текущих уровней,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
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