Российский рынок акций в начале недели восстановится лишь частично - ITI Capital

"В отсутствие неожиданных новостей из США, российский рынок может незначительно вырасти в начале недели в пределах нового коридора. Российский рынок, по нашему мнению, восстановится лишь частично, так как из-за санкций границы роста существенно сузились. Например, по наиболее перспективным акциям, таким как Сбербанк, мы видим потенциал роста до 215 руб. вместо 220 руб. ранее, до того как члены конгресса представили законопроект с жесткими санкциями против России. Наше мнение по санкциям предельно простое - вероятность того, что они ограничат операции для нерезидентов по ОФЗ на первичном рынке, существенно выросла. Эта новость будет иметь крайне негативный эффект в краткосрочной перспективе (около месяца). Ключевым событием на российском рынке станет запланированное на среду обращение Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию. На этой неделе годовую отчетность по МСФО опубликуют НОВАТЭК, Газпром нефть и Лента", - отмечают аналитики ITI Capital.