Ренессанс Капитал снизил оценку GDR ММК на 9%, сохранив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $10,1 до $9,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

В то же время рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ММК, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $11,13 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $8,35 за штуку.