Нефть будет консолидироваться на текущих уровнях - ITI Capital

"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили нефтегазовый сектор Бразилии (+9% в долларовом выражении) и американские нефтесервисные компании (+6%). Нефть отыграла свой максимальный рост и будет консолидироваться на текущих уровнях, на наш взгляд", - отмечают аналитики ITI Capital.