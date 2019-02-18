При отсутствии внешних шоков рубль может вернуться к росту - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль стабилизировался после снижения, вызванного эмоциональной реакцией рынка на ужесточение санкционной риторики США. Среди факторов поддержки российской валюты – дорогая нефть и старт налогового периода. В то же время укреплению курса в моменте препятствует противоречивый внешний фон: снижение азиатских рынков и отсутствие прогресса в торговых переговорах Вашингтона и Пекина. На этой неделе при отсутствии внешних шоков рубль вполне может вернуться к росту. Ожидаемый торговый диапазон – 65,65-67,65 руб./доллар", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.