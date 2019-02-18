Не ожидаем существенной волатильности в рубле до появлении конкретики по санкциям - Банк "Санкт-Петербург"

"В понедельник утром рубль укрепляется к доллару США в отсутствии новой информации по санкциям, а также при поддержке растущей нефти, торгуясь около 66,2 руб./$. В конце этой недели рубль может получить поддержку благодаря налоговому периоду – 25 февраля уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы (по нашим оценкам, налоговые платежи составят 750 млрд руб.), а 28 февраля – налог на прибыль (около 300 млрд). При этом мы не ожидаем существенной волатильности в рубле до появлении конкретики по санкциям", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".