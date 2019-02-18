Hang Seng успешно оттолкнулся от нижней границы локального восходящего канала - ИК "ФИНАМ"

В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15 февраля, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков ИК "ФИНАМ" Вадим Сысоев.

Из макроэкономической статистики в Японии были опубликованы заказы в машиностроении, которые в декабре упали на 0,1%, тогда как аналитики ожидали снижение показателя на 1,1%. В годовом выражении показатель увеличился на 0,9% против прогноза +4,8% г/г.

В Сингапуре вышли данные по экспорту без учета нефтепродуктов, который в январе снизился на 5,7%, хотя аналитики прогнозировали рост показателя на 2,6%. В годовом выражении показатель просел на 10,1% против прогноза -1,6% г/г.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific закрылся в "плюсе". Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,82%, китайский Shanghai Composite подрос на 2,68%, гонконгский Hang Seng позеленел на 1,60%, южнокорейский KOSPI подскочил на 0,67%, а австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,39%.

В лидерах роста в составе австралийского индекса S&P/ASX 200 были акции AHG и GWA Group, которые увеличились на 8,56% и 4,38% соответственно. В лидерах снижения были бумаги Bingo и Smartgroup, просевшие на 49,13% и 9,18% соответственно.

В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Yaskawa Electric и Mitsui Engineering & Shipbuilding, прибавившие 6,01% и 5,40% соответственно. В лидерах снижения были бумаги Olympus и Sojitz, просевшие на 1,55% и 1,18% соответственно.

Неплохим спросом пользовались акции японских компаний, ориентированных экспорт товаров в Китай. Котировки акций Komatsu и Hitachi Construction Machinery увеличились более чем на 3%.

Акции производителя шин Bridgestone увеличились на 4,9% после того, как он сообщил о программе обратного выкупа акций на сумму 200 млрд иен.

Бумаги японской сети ресторанов Hotland подросли на 5,2% после того, как она заявила, что ее годовая операционная прибыль может увеличиться на 88,2% до 1,62 млрд иен.

"Лучше рынка" выглядели бумаги нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Акции Inpex и Showa Shell Sekiyu выросли более чем на 3,5%.

Бумаги четверки австралийских кредиторов Commonwealth Bank, Westpac, Australia & New Zealand Banking и National Bank of Australia закрылись на положительной территории.

С технической точки зрения, отмечает аналитик ИК "ФИНАМ", индекс Hang Seng успешно оттолкнулся от нижней границы локального восходящего канала.