Активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать - Уралсиб

"Сегодня внешний фон позитивный: российские бумаги еще не полностью учли столь стремительный рост цен на нефть, и он еще может им оказать поддержку. Правда, сегодня активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать из-за выходного дня в США. Азиатские рынки находятся в значительном "плюсе", фьючерсы на американские индексы немного подросли", - отмечают аналитики Уралсиба.