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18 февраля 2019 года 11:38
На текущей неделе ждем коррекции кривой ОФЗ вниз в пределе 10 б.п. - Промсвязьбанк
"Прошедшая неделя ознаменовалась для рынка ОФЗ достаточно сильной коррекцией – доходность 10-летних ОФЗ выросла еще на 19 б.п. - 8,42% годовых, 5-летних – на 13 б.п. - 8,17% годовых. Отметим, что доходность 10-летнего выпуска на пике коррекции в четверг достигала уровней начала года – 8,51% годовых, после чего в пятницу снизилась на 9 б.п. Тема санкций вновь вышла на первый план после устойчивого роста котировок госбумаг с начала года, вернув на рынок госбумаг повышенную волатильность на новостях о предоставлении законопроекта о новых ограничительных мерах против России группой сенаторов США. На наш взгляд, реакция рынка была чрезмерной, однако данный фактор заставит игроков быть более осторожными. Вместе с тем на текущей неделе ждем дальнейшего переосмысления рынком потенциальных новых санкций при откате доходностей в пределе 10 б.п. вниз. Fitch Ratings в пятницу подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Ключевой неопределенностью остается перспектива ужесточения американских санкций. Ранее агентство Moody’s повысили рейтинг страны до аналогичного уровня – "Baa3", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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18 февраля 2019 года 15:08
На прошлой неделе мировой дистрибутор платиноидов и производитель автокатализаторов Johnson Matthey опубликовал годовой обзор по рынку металлов платиновой группы, в котором подтвердил текущие тренды в секторе, напоминает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Рынку платины не... читать дальше
.18 февраля 2019 года 13:56
"За неделю с 8 по 15 февраля нефть вошла в число наиболее быстрорастущих активов. Сырье подорожало на 8,2% в связи с приостановкой добычи на крупнейшем месторождении в Саудовской Аравии из-за аварии и сокращением поставок из Венесуэлы из-за санкций. В этих условиях значительно прибавили... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:31
В понедельник, 18 февраля, азиатские фондовые рынки продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, что связано с новостями о новом достигнутом прогрессе в переговорах по тарифам на импорт товаров между Китаем и США, на встрече в Пекине, которая проходила 14-15... читать дальше
.18 февраля 2019 года 12:02
"Сегодня внешний фон позитивный: российские бумаги еще не полностью учли столь стремительный рост цен на нефть, и он еще может им оказать поддержку. Правда, сегодня активность на рынке евробондов, вероятно, будет отсутствовать из-за выходного дня в США. Азиатские рынки находятся в значительном... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:33
"Нефтяные котировки завершили минувшую неделю уверенным оптимизмом на фоне сокращающихся поставок из Венесуэлы и позитивных ожиданий относительно торговой сделки между Китаем и США. Также сырьевые товары получили поддержку со стороны остановившегося укрепления американской валюты. После серии... читать дальше
.18 февраля 2019 года 10:07
Котировки Brent продолжают расти на фоне уменьшения мирового предложения нефти и улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Прежде всего, отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук, рынок поддерживает сокращение добычи нефти в странах ОПЕК+, что может привести к снижению запасов нефти... читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы выросли в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно растут в понедельник. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник продолжает подъем. читать дальше
.18 февраля 2019 года 09:45
"Котировки нефти продолжили рост. Помимо сокращения добычи странами ОПЕК трейдеры реагировали на сообщение из Саудовской Аравии, крупнейшее месторождение которой частично прекращало работу. Обозначенная нами в конце прошлой недели цель 66,50 по Brent практически достигнута. Вблизи текущих уровней,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
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