На текущей неделе ждем коррекции кривой ОФЗ вниз в пределе 10 б.п. - Промсвязьбанк

"Прошедшая неделя ознаменовалась для рынка ОФЗ достаточно сильной коррекцией – доходность 10-летних ОФЗ выросла еще на 19 б.п. - 8,42% годовых, 5-летних – на 13 б.п. - 8,17% годовых. Отметим, что доходность 10-летнего выпуска на пике коррекции в четверг достигала уровней начала года – 8,51% годовых, после чего в пятницу снизилась на 9 б.п. Тема санкций вновь вышла на первый план после устойчивого роста котировок госбумаг с начала года, вернув на рынок госбумаг повышенную волатильность на новостях о предоставлении законопроекта о новых ограничительных мерах против России группой сенаторов США. На наш взгляд, реакция рынка была чрезмерной, однако данный фактор заставит игроков быть более осторожными. Вместе с тем на текущей неделе ждем дальнейшего переосмысления рынком потенциальных новых санкций при откате доходностей в пределе 10 б.п. вниз. Fitch Ratings в пятницу подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом. Ключевой неопределенностью остается перспектива ужесточения американских санкций. Ранее агентство Moody’s повысили рейтинг страны до аналогичного уровня – "Baa3", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.