На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65-67 - Промсвязьбанк

"Рост актуальности санкционных рисков и общее ослабление группы валют развивающихся стран способствовали росту пары доллар/рубль на прошлой неделе к отметке 67. На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 65-67 и при отсутствии эскалации темы санкций в базовом сценарии ожидаем постепенного смещения в нижнюю половину диапазона", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.