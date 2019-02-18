Налоговый период на предстоящей неделе может отправить рубль в районе 66-65,5 за доллар - БКС

"Пара USD/RUB после ложного "прокола" уровня 67 перешла в коррекцию. На текущий момент можно констатировать, что пара осталась в диапазоне консолидации 67-65,5. А текущих санкционных рисков недостаточно для более сильного роста доллара при текущей внешней конъюнктуре: надежды на торговую сделку, рост цен на нефть, смягчение риторики ФРС. Налоговый период на предстоящей неделе может отправить рубль в районе 66-65,5, если санкционные угрозы не возобновятся", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.