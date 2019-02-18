Целью роста может выступить район $68-69 за баррель Brent - БКС

"Нефтяные котировки завершили минувшую неделю уверенным оптимизмом на фоне сокращающихся поставок из Венесуэлы и позитивных ожиданий относительно торговой сделки между Китаем и США. Также сырьевые товары получили поддержку со стороны остановившегося укрепления американской валюты. После серии роста с начала февраля индекс DXY консолидировался в районе 97 и по итогам пятницы немного скорректировался. Котировки Brent после выхода из диапазона $60-63 за баррель продолжают активный рост, сопровождающийся расширением спреда между Brent и WTI. Целью роста может выступить район $68-69 за баррель при сохранении позитивного информационного фона", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов